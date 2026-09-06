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Мировое обозрение

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Россия и страны ОПЕК+ сделали паузу: Что будет с добычей нефти дальше

Россия и страны ОПЕК+ сделали паузу: Что будет с добычей нефти дальше

Семь ключевых участников сделки ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир — приняли решение не менять параметры добычи при переходе с сентября на октябрь.

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