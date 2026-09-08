США предложили Украине еще худшие условия прекращения боевых действий, чем были ранее, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после визита американских спецпосланников в Киев условия возможного прекращения боевых действий для Украины стали жестче.
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