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Еще 12 станций метро откроют в Подмосковье до 2035 года

Еще 12 станций метро откроют в Подмосковье до 2035 года

В рамках программы развития Московского метрополитена с 2030 по 2035 год планируется открыть около 35 новых станций, 12 из которых будут расположены на территории Подмосковья.

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