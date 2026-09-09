Еще 12 станций метро откроют в Подмосковье до 2035 года

В рамках программы развития Московского метрополитена с 2030 по 2035 год планируется открыть около 35 новых станций, 12 из которых будут расположены на территории Подмосковья.
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