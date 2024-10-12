Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомой

Вакцину от рака первыми смогут испытать пациенты с меланомой

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких смогут первыми получить вакцину от рака в рамках клинических исследований, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.

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