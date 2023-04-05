Коллега раскритиковал SHAMAN за лицемерие

Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев нелестно отозвался о Ярославе Дронове.По словам Киселёва, также являющимся владельцем "Русской медиагруппы", SHAMAN производит на него не самое благоприятное впечатление, так как он считает его лицемером.
Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев нелестно отозвался о Ярославе Дронове.По словам Киселёва, также являющимся владельцем "Русской медиагруппы", SHAMAN производит на него не самое благоприятное впечатление, так как он считает его лицемером.
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