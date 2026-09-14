В Туле пропал 42-летний Дмитрий Киселёв

Рост пропавшего туляка 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в чёрную ветровку, красную толстовку, голубые джинсы и серо-голубые кроссовки, с чёрной сумкой.
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