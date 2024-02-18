Концерт «От Frank Sinatra до Dalida. Джаз на тёплой крыше»

Восхитительные мелодии, отличные исполнители, площадка с панорамными видами на архитектурные достопримечательности Москвы… Это концерт послужит отличной возможностью отметить праздник, посвящённый прекрасным дамам! В первом отделении вокалист Алекс Абра представит целую коллекцию хитов середины прошлого века родом из разных уголков света.
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