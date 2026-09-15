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Аргументы и Факты

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Юрист Кузнецов объяснил, когда работодатель может запретить ИИ

Использование нейросетей для рабочих задач само по себе не нарушает Трудовой кодекс, однако компания вправе полностью или частично ограничить их применение, рассказал RT эксперт трудового права Александр Кузнецов.

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