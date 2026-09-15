Юрист Кузнецов объяснил, когда работодатель может запретить ИИ

Использование нейросетей для рабочих задач само по себе не нарушает Трудовой кодекс, однако компания вправе полностью или частично ограничить их применение, рассказал RT эксперт трудового права Александр Кузнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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