В Тазовском 9 августа отметят международный День коренных народов мира

9 августа в Тазовском широко и празднично отметят международный День коренных народов мира. В программе больше десятка мероприятий, многие из которых пройдут впервые и точно привлекут внимание гостей поселка и местных жителей.
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