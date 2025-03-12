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Голевой пас Малкина в овертайме помог «Питтсбургу» победить «Вегас», за который забил Дорофеев

Голевой пас Малкина в овертайме помог «Питтсбургу» победить «Вегас», за который забил Дорофеев

В США завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» на своем льду победил «Вегас» со счетом 3:2 в овертайме.

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