На восточном участке ЕКАД изменили схему движения из-за реконструкции

На восточном участке Екатеринбургской кольцевой автодороги транспорт пустили по новой части дорожного полотнаНа восточном участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) транспорт пустили по новой части дорожного полотна, информирует JustMedia.
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