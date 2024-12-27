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Царьград

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Экипаж самолета AZAL, разбившегося в Казахстане, найдёт покой в Баку

Экипаж самолета AZAL, разбившегося в Казахстане, найдёт покой в Баку

Экипаж самолета компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, будет похоронен на II Аллее почётного захоронения в Баку.

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