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Аргументы недели

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Во всех муниципалитетах Кубани создадут жилые массивы для участников СВО

Во всех муниципалитетах Кубани создадут жилые массивы для участников СВО

Земля для героев   По поручению Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева во всех муниципальных образованиях Кубани создадут жилые массивы для участников специальной военной операции.

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