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Новости китайской компании Huawei

Деятельность китайской компании Huawei привлекает всеобщее внимание – Портал PRC.TODAY. Huawei открывает крупнейший центр кибербезопасности и прозрачности в Китае Huawei Technologies Co Ltd открыла свой крупнейший центр кибербезопасности и прозрачности в южно-китайском городе Дунгуань, поскольку китайский гигант телекоммуникационного оборудования стремится завоевать большее доверие перед лицом санкций со стороны США и других стран по соображениям национальной … Сообщение Новости китайской компании Huawei появились сначала на Новостной портал PRC.

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