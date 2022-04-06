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Минобороны РФ показало видео пуска с побережья Черного моря ракет «Оникс» по двум военным объектам Украины

Минобороны РФ показало видео пуска с побережья Черного моря ракет «Оникс» по двум военным объектам Украины

Министерство обороны России продемонстрировало видео, на котором запечатлен пуск с побережья Черного моря ракет «Оникс» по двум украинским военным объектам.

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