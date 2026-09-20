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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА Басты играет с Prime Squad в 4-м туре Кубка Лиги

WINLINE Кубок Лиги , 4-й тур 20 сентября, воскресенье СКА – Prime Squad – 0:0 (первый тайм) СКА:  Присяженко, Герчик, Теняй, Лапша, Бык, Горовых, Гащенков, Ерема, Сима, Туга, Корж.

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