Второго июня в Архангельске пройдёт фестиваль уличных субкультур

Фестиваль Arctic Summer Groove состоится на стадионе «Труд» в рамках программы всероссийского олимпийского дняФестиваль Arctic Summer Groove состоится на стадионе «Труд» в рамках программы всероссийского олимпийского дняОрганизаторы обещают много крутых танцев и хорошей музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)