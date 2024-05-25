Второго июня в Архангельске пройдёт фестиваль уличных субкультур

Фестиваль Arctic Summer Groove состоится на стадионе «Труд» в рамках программы всероссийского олимпийского дняФестиваль Arctic Summer Groove состоится на стадионе «Труд» в рамках программы всероссийского олимпийского дняОрганизаторы обещают много крутых танцев и хорошей музыки.