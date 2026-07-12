Metro Москва
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Metro Москва

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Афиша на 13 июля: события в Москве — зумба на крыше, английский клуб, медиакартинг и другие мероприятия

Афиша на 13 июля: события в Москве — зумба на крыше, английский клуб, медиакартинг и другие мероприятия

Узнайте о самых интересных событиях в Москве на 13 июля: экскурсия «Сад Эрмитаж», волонтёрская акция, тренировка по катанию на роликах, спецпоказ фильма «Мужчина и женщина», выставка «Ремейк», английский разговорный клуб, медиакартинг со звёздами и зумба на крыше.

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