Афиша на 13 июля: события в Москве — зумба на крыше, английский клуб, медиакартинг и другие мероприятия

Узнайте о самых интересных событиях в Москве на 13 июля: экскурсия «Сад Эрмитаж», волонтёрская акция, тренировка по катанию на роликах, спецпоказ фильма «Мужчина и женщина», выставка «Ремейк», английский разговорный клуб, медиакартинг со звёздами и зумба на крыше.