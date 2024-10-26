Придумано новое средство уберечь калужан от телефонных мошенников

«Голос в трубке» от мобильного оператора спасет калужан от мошенников. Теперь граждане будут получать голосовое предупреждение «возможно, вам звонит мошенник» прямо во время разговора, если незнакомый собеседник задает вопросы о персональных данных.
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