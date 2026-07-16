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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с "обновлением счета" в Центробанке

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с "обновлением счета" в Центробанке

Сотрудники регулятора и государственных органов никогда не требуют совершать операции по банковским счетам Мошенники начали использовать новую схему обмана, убеждая россиян срочно "обновить счет" в Банке России якобы после утечки персональных данных.

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