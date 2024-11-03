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МВД предупреждает: мошенники нацелились на российских педагогов

В МВД РФ предупредили о том, что новой целью мошенников стали российские педагоги. По данным ведомства, злоумышленники разработали схемы Fake Boss: они представляются руководителями своих жертв и обманом пытаются украсть их деньги.

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