Специалист Болотова: существует пять типов мышления и подходящие им профессии

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова объяснила в беседе с RT, как определить свой тип мышления и подобрать профессию, которая будет приносить не только стабильный доход, но и удовольствие.
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