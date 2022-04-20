Сотрудники МВД России в Национальный день донора добровольно сдали кровь

Сотрудники МВД России в Национальный день донора добровольно сдали кровь

20 апреля в России посвящено донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни нуждающихся.

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