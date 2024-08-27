Сборная Армении по футболу вызвала на матчи 4 игроков Русской премьер-лиги

В сборную Армении вызвали четырёх игроков на сентябрьские матчи Лиги нацийФедерация футбола Армении сообщила, что вызвала в национальную сборную 4 игроков Русской премьер-лиги (РПЛ), которые будут участвовать в матчах Лиги наций.
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