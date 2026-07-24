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Царьград

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Бастрыкин раскрыл детали удара дронов "Батон" по рынку в Запорожской области

Бастрыкин раскрыл детали удара дронов "Батон" по рынку в Запорожской области

Стало известно, чем ВСУ нанесли удар по мирному объекту в Токмаке, где погибли 5 человек.ВСУ применили беспилотники самолетного типа D4 "Батон" для атаки на городской рынок в Токмаке.

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