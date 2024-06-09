На ПМЭФ-2024 подняли вопрос о системе измерения контента на российском рынке

Проблема отсутствия единой прозрачной системы измерения контента на рынке онлайн-кинотеатров была поднята директором департамента по исследованиям "Газпром-Медиа Холдинга" Дарьей Пугачевой на сессии "О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ" в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024.
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