На ПМЭФ-2024 подняли вопрос о системе измерения контента на российском рынке

Проблема отсутствия единой прозрачной системы измерения контента на рынке онлайн-кинотеатров была поднята директором департамента по исследованиям "Газпром-Медиа Холдинга" Дарьей Пугачевой на сессии "О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ" в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024.