Подполье: на Украине ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата, – прим. ред.) используют машины скорой помощи для маскировки, а также активно сотрудничают с полицией – принуждают к службе в украинской армии за что-то задержанных людей, сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.