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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Взвешивание перед UFC Fight Night 290: Аллен тяжелее Данкана, Камило перевесил Герберта

В Лас-Вегасе завершилось официальное взвешивание перед турниром UFC Fight Night 290. Результаты: Брендан Аллен (84,37 кг) – Кристиан Лерой Данкан (83,91 кг); Матеус Камило (70,76 кг) – Джей Герберт (70,3 кг); Лупита Годинез (52,38 кг) – Кетлин Соуза (53,07 кг); Андре Фили (65,99 кг) – Кай Камака (66,22 кг); Малкольм Веллмейер (61,68 кг) – Отари Танзилова (61,68 кг).

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