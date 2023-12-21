КАМАЗы с долларами и золотой батон были приманками для майдана. Суд ЕС отменил «коррупционные» санкции против семьи Януковича

Свидетели секты «золотого унитаза Януковича» посрамлены. Суд ЕС в Люксембурге отменил решение о включении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в европейский санкционный перечень и приказал Совету ЕС оплатить юридические расходы.