Помощник депутата помогает пострадавшим детям после несчастного случая

Навстречу детям, пострадавшим в результате автоаварии, продолжают проявлять заботу и поддержку. Так, недавно помощник депутата Государственной Думы Султана Хамзаева Темирлан Акаев снова посетил одну из них – Мухаммада Меджидова.
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