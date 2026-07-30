Смешные мемы и картинки с Арнольдом Шварценеггером

Это вам подарок на день рождения: Терминатору всея Вселенной сегодня 79! фото: соцсетиГубернатор и Терминатор, близнец и Лев, варвар и строитель и прочее и прочее и прочее! Поздравляем с днем рождения Арнольда Шварценеггера! Страшно сказать, Железному Арни сегодня 79 лет (для тех, кто не читает подзаголовки).
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