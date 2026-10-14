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Байкера, задавившего актрису Добромилову, предложили приговорить к принудработам

На судебном процессе по делу о ДТП, в котором погибла актриса и фотограф Ксения Добромилова, прокурор выступил в прениях и предложил приговорить виновника аварии к принудительным работам.

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