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Россиянам объяснили причину отличия стоимости услуги в клинике от цены на сайте

Россиянам объяснили причину отличия стоимости услуги в клинике от цены на сайте

Цена услуги в клинике может отличаться от стоимости, указанной на сайте, если управляющий не следит за его наполнением или врач не информирует пациента о полном объеме стоимости услуг, рассказал СЕО медиагруппы Enjoy Digital Арсений Снедков.

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