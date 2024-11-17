Николай Азаров: Снесли памятник Лермонтову в Кривом Роге: культура в опасности?

В Кривом Роге снесли памятник Лермонтову. Раньше Минкульт внес Михаила Юрьевича Лермонтова в топ-10 исторических личностей, чьи фамилии необходимо убрать из названий улиц, школьной литературы, упоминания в Украине.
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