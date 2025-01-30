Экс-глава «Фонбет» Анохин признался в даче взятки и оформил явку с повинной

Экс-глава букмекерской компании «Фонбет», бывший вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин признался в даче взятки и оформил явку с повинной, сообщил его адвокат на заседании Тверского суда Москвы в четверг, 30 января.
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