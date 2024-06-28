15 смешных ситуаций из жизни, которые увековечили в переписках

Живые диалоги можно забыть, но то, что написано, как говорится, пером - не вырубишь и топором. Потому что всегда можно сделать скриншот, переслать другим и тогда ваша переписка останется навеки как минимум в истории интернета.
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