РИА Новости: на новогодние праздники в России подорожала аренда жилья на 15%

Согласно исследованию, проведенному сервисами ЮKassa и "Суточно.ру" совместно с туроператором Anex, аренда жилья в России на новогодние праздники выросла на 15% за год и теперь составляет в среднем 6093 рубля в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии