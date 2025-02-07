Football Manager 25 отменена — такое происходит впервые в истории и фанаты даже рады ...

Football Manager 25 отменена — такое происходит впервые в истории и фанаты даже радыПоследние 20 лет британская студия Sports Interactive каждый год выпускала новые игры своей серии симуляторов футбольной жизни Football Manager, но впервые в истории франшизы производственная машина дала сбой.
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