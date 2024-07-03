Steak Lovers
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Steak Lovers

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Маринуем шашлык на вине: самый неудачный отруб станет нежнее масла

Маринуем шашлык на вине: самый неудачный отруб станет нежнее масла

Шашлык, приготовленный на белом винном маринаде, обладает уникальным ароматом и сочностью. Спирт выпаривается, оставляя насыщенный винный вкус, который гармонично дополняет мясо, делая его особенно вкусным.

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