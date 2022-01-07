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Александр Бурков пожелал омичам в Рождество счастья и благополучия

Александр Бурков пожелал омичам в Рождество счастья и благополучия

Губернатор обратился к жителям Омской области в традиционный праздник с поздравлениями. «Поздравляю всех, для кого Рождество – это не просто дата в календаре, а чудесный светлый праздник обновления! Все мы нуждаемся в утешении и умиротворении.

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