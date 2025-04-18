«Народный фронт» передал технику на передовую в память о военкоре Федорчаке

Представители движения «Народный фронт» в Ростовской области в память о погибшем военном корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке передал бойцам зенитной ракетной батареи 36-го мотострелкового полка 25-й армии технику, купленную за счет средств фонда «Все для Победы!».
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