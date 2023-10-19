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Сечин: поставки российской нефти в Китай в 2023 году составляют уже 75 млн тонн

Сечин: поставки российской нефти в Китай в 2023 году составляют уже 75 млн тонн

Россия за неполный 2023 год уже поставила Китаю 75 млн тонн российской нефти, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

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