История любви семейной пары - рекордсменов по самому длительному браку в мире 

Говорят, что любовь неподвластна времени. Живое тому доказательство – 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман, недавно ставшие самыми старыми молодоженами в мире, и бразильская пара Маноэль Анхелим Дино и Мария де Соуза Дино.