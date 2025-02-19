История любви семейной пары - рекордсменов по самому длительному браку в мире 

Говорят, что любовь неподвластна времени. Живое тому доказательство – 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман, недавно ставшие самыми старыми молодоженами в мире, и бразильская пара Маноэль Анхелим Дино и Мария де Соуза Дино.
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