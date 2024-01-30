В Совбезе РФ назвали абсурдными претензии Киева на Кубань

Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» звучит абсурдно, глупо даже рассуждать о принадлежности Кубани или Воронежской области.
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