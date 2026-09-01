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Царьград

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Владимир Путин сообщил о завершении ремонта 90% НПЗ в России

Владимир Путин сообщил о завершении ремонта 90% НПЗ в России

Президент России Владимир Путин сообщил, что России осталось отремонтировать лишь 10% нефтеперерабатывающих заводов.

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