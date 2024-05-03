Шансонье Михаил Шуфутинский сообщил, что скоро станет прадедушкой

Шансонье Михаил Шуфутинский в беседе с "Пятым каналом" признался, что скоро станет прадедушкой. У Шуфутинского большая семья: старший сын певца Давид живет в Москве, но редко видится с отцом из-за пробок и большой занятости.
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