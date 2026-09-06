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Случайная реакция с отбеливателем удвоила мощность солёной батареи — она догнала литий-ион

Случайная реакция с отбеливателем удвоила мощность солёной батареи — она догнала литий-ион

В Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США пересмотрели подход к разработке солёных батарей.

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