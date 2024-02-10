Нетаньяху поручил представить план эвакуации Рафаха из-за угрозы вторжения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к военнослужащим с поручением о предоставлении плана эвакуации более миллиона человек с территории города Рафах, расположенного на южных территориях сектора Газа.
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