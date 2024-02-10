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Нетаньяху поручил представить план эвакуации Рафаха из-за угрозы вторжения

Нетаньяху поручил представить план эвакуации Рафаха из-за угрозы вторжения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к военнослужащим с поручением о предоставлении плана эвакуации более миллиона человек с территории города Рафах, расположенного на южных территориях сектора Газа.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
??? Что по еврейски обозначает &quot;эвакуация жителей полистины из города миллионника&quot; ? Газом потравят или ковровой бомбардировкой &quot;эвакуируют&quot; ко всем богам?
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14 час.

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