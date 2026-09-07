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Срок моратория на удары по Киеву, действовавший до 7 сентября, истек

Срок моратория на удары по Киеву, действовавший до 7 сентября, истек

Трехдневный мораторий на удары по Киеву, объявленный президентом России Владимиром Путиным в связи с визитом американских переговорщиков, завершился.

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