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Поварёнок с лучшими рецептами

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Маринованные опята по фирменному рецепту семьи

Маринованные опята по фирменному рецепту семьи

Делюсь рецептом маринования грибов, который в нашей семье передается поколениями. В нем - одна фишка - соль рассчитана на вес сухих грибов - и это важно! Грибной рассол получается - ну очень вкусный, настолько сбалансированный, что оторваться от таких грибочков просто не возможно!!! При приготовлении пользовалась посудой ТМ Kukmara ковшом и разделочной доской .

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