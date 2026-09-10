Маринованные опята по фирменному рецепту семьи

Делюсь рецептом маринования грибов, который в нашей семье передается поколениями. В нем - одна фишка - соль рассчитана на вес сухих грибов - и это важно! Грибной рассол получается - ну очень вкусный, настолько сбалансированный, что оторваться от таких грибочков просто не возможно!!! При приготовлении пользовалась посудой ТМ Kukmara ковшом и разделочной доской .