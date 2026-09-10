Маринованные опята по фирменному рецепту семьи

Делюсь рецептом маринования грибов, который в нашей семье передается поколениями. В нем - одна фишка - соль рассчитана на вес сухих грибов - и это важно! Грибной рассол получается - ну очень вкусный, настолько сбалансированный, что оторваться от таких грибочков просто не возможно!!! При приготовлении пользовалась посудой ТМ Kukmara ковшом и разделочной доской .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный плов с ...
- Лазанья с курицей...
- И Торт "Битое Стекл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым